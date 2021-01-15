بالصور.. تدريبات بحرية مشتركة بين القوات الأمريكية والإماراتية

نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صورا لتدريبات عسكرية مع قارب دوريات تابع للإمارات في الخليج.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزي على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: “تدريبات مشتركة| أجرى قارب الدوريات التابع للبحرية الإماراتية (شاهين) (P154) والطراد الحربي الأميركي الذي يحمل صواريخ موجهة (يو إس إس بورت رويال) (CG 73) مناورات تكتيكية متزامنة”.

تدريبات مشتركة🇦🇪🇺🇸 | أجرى قارب الدوريات التابع للبحرية الإماراتية (شاهين) (P154) والطراد الحربي الأميركي اللذي يحمل صواريخ موجهة (يو إس إس بورت رويال) (CG 73) مناورات تكتيكية متزامنة@US5thFleet https://t.co/gYIAa6S7Pz — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 14, 2021

وفي تغريدة منفصلة، أعادت القيادة المركزية الأمريكية نشر صور من تدريبات عسكرية مشتركة من البحرين، عن صفحة الجيش البحريني الذي “فعاليات التمرين المشترك (القبضة النارية -‪Fire Fist) الذي جرى تنفيذه من قبل عدد من وحدات قوة دفاع البحرين مع القوات الأمريكية الصديقة خلال الفترة من 10 ولغاية 13 يناير 2021م”.

الأربعاء 13 يناير | اختتم التمرين المشترك (القبضة النارية -Fire Fist)والذي جرى تنفيذه من قبل عدد من وحدات"قوة دفاع البحرين" @BDF_Bahrain 🇧🇭 مع القوات الأميركية🇺🇸

للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحة (الفيس بوك) الرسمية لـ "قوة دفاع البحرين" على هذا الرابط https://t.co/xFylXiXHD9 pic.twitter.com/mlPEyDfRuq — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 14, 2021

وأضاف البيان أن “تمرين القبضة النارية يأتي ضمن إطار البرامج والخطط المرسومة التي تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل المشترك وتبادل الخبرات ورفع كفاءة المشاركين في التمرين، وتم خلال مراحل التمرين المختلفة القيام بتنفيذ عدد من التطبيقات الميدانية العسكرية والمناورات التكتيكية المختلفة بأحدث التقنيات القتالية المتطورة”.