بالصور.. شاهد ماذا التقطت الأقمار الصناعية لمنشأة إيرانية تحت الأرض!

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخراً أن إيران تبني منشأة مشبوهة تحت الأرض بالقرب من قاعدة “مسجد سليمان” الجوية، جنوب غرب البلاد.

ووفقاً لموقع “اينتل لاب”، فإن الصورَ تُظهر وجود أنفاق وتحصينات ومنشآت لتخزين الأسلحة، بالإضافة لقاعدة إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وبحسب الموقع، وجود الأساسات الخرسانية بالقرب من مدخل نفق في القاعدة يشير إلى أن عمليات البناء على وشك الانتهاء.

يأتي هذا بينما أعلنت إيران، السبت، أنها أطلقت صواريخ باليستية مضادة للسفن من مسافة 1800 كيلومتر ودمرت أهدافا محددة في شمال المحيط الهندي، في نهاية مناوراتها، وفق ما ذكر موقع “سباه نيوز” التابع للحرس الثوري.

وكانت مناورات “الرسول الأعظم” التي انطلقت منذ أمس الجمعة في صحراء إيران الوسطى، شهدت أيضاً إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض – أرض باليستية بالتزامن مع تسيير طائرات مسيرة هجومية حاملة للقنابل.

وأثار استخدام إيران خلال المناورات لطائرة بدون طيار ذات شكل مثلث مرفق بزعنفتين على كلا الجانبين الشبهات. ووفقاً لوكالة “أسوشيتيد برس” تشبه هذه الطائرة طائرات “دلتا” المسيرة التي تم استخدامها في هجوم على منشآت أرامكو في بقيق وخريص سبتمبر 2019، والذي نفت طهران ضلوعها في تنفيذه.

وأعلنت حينها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عن الهجوم، وقد تم استخدام نفس هذه الطائرات في هجوم مايو 2019 على خط أنابيب شرق ـ غرب السعودية، وهو ما يعزز الاتهامات بتورط طهران في تلك الهجمات.

وتأتي المناورات الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية وسط توترات متصاعدة بشأن البرنامج النووي وحملة ضغط أميركية على طهران.

زادت إيران من تدريباتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والأسبوع الماضي، أجرت البحرية الإيرانية مناورات صاروخية قصيرة المدى لمدة يومين في خليج عمان، عقب استعراض بحري للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي.

#IRAN – Suspected new underground SRBM/MRBM Storage and Launch Facility in Construction near Masjed Soleiman Air Base. 2 concrete pads appear to be near completion nearby the tunnel entrances. #TheIntelLab #IMINT #BallisticMissile #IRGC #JCPOA pic.twitter.com/b0O9WzbDUC

— The Intel Lab (@TheIntelLab) January 16, 2021