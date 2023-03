بالصور.. ضجة حول شبيه بوتين

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ثلاث صور للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث يزعم أنه يستخدم بديلاً مزدوجاً له في بعض زياراته وتساءلوا عن بوتين الحقيقي بين الصور المنشورة.

وتكشف الصور الثلاث التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن.

كما كشف تقرير رويترز عن مفاجأة بأن الصور الثلاث حقيقية للرئيس الروسي وإلى أن هذا المنشور يضم معلومات خاطئة تتعلق بتواريخ ومواقع التقاط الصور.

وبعد التحقق منها تبين أن الصورة الأولى التي يقال إنها التقطت في 21 فبراير تبين أنها تعود إلى فبراير من عام 2020 وكانت وكالة الأنباء الروسية “تاس” قد نشرتها حينها.

وتظهر المنشورات أن الصورة الثانية التقطت في 18 مارس في سيفاستوبول والثالثة في 19 مارس في ماريوبول.

وبالتحقق منها تبين أن هذه الصور هي من لقطات لزيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023