الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. ضربة أمريكية تستهدف قيادي كبير في تنظيم حراس الدين شمال سوريا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 4:00 صباحًا
قوات أمريكية في سوريا

قوات أمريكية في سوريا

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة جهادية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني “القيادي البارز” في جماعة حراس الدين المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

من جهته قال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على “تويتر”» إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفاً أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اصطدام قطار ركاب بشاحنة وخروجه عن القضبان بأمريكا
قطار ولاية ميزوري الأمريكية.. مصرع 3 وجرح العشرات بعد الاصطدام بشاحنة
النفط
ارتفاع جديد للنفط عالميا بعد تعهد بعقوبات جديدة على روسيا
شركة تسلا
قاض أميركي يأمر بإجراء محاكمة جديدة بقضية تمييز عنصري ضد تسلا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟