بالصور.. ضربة أمريكية تستهدف قيادي كبير في تنظيم حراس الدين شمال سوريا

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة جهادية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني “القيادي البارز” في جماعة حراس الدين المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

من جهته قال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على “تويتر”» إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفاً أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.