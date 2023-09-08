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بالصور.. كوريا الشمالية تكشف عن "غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة"

منذ 11 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنّها صنعت “غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة” في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها جزء من جهود “الدّفع قدما نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل”، بحسب الوكالة.

وقد أطلق على الغوّاصة اسم “هيرو كيم كون أوك”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ويُمثّل إطلاقها وفقا للوكالة “فصلا جديدا في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة”.

وتحدّث كيم خلال الحفل عن “الخطة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات.. وتقدُّم التسلّح النووي للبحريّة في المستقبل”، حسب الوكالة.

وشدّد زعيم كوريا الشمالية كذلك على أنّ “تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة”، استنادا إلى المصدر نفسه.

كوريا الشمالية تكشف عن غواصتها الجديدة كوريا الشمالية تكشف عن غواصتها الجديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصتها الجديدة 

    المصدر :
  • وكالات

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