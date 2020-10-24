بالصور: لوحات إعلانية في نيويورك تثير غضب ابنة ترامب “المدللة”

لوحات إعلانية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك أثارت غضب ايفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب “المدللة” وزوجها جاريد كوشنر، وهما من كبار المساعدين في البيت الأبيض، وهددت ايفانكا أنه في حال عدم إزالة اللوحات الإعلانية التي تحملهم مسؤولية وفاة حوالي 225 ألف حالة بسبب فيروس كورونا في البلاد، ستقوم بمقاضاة المسؤولين عنها، وهم مجموعة من الجمهوريين المناهضين لـ ترامب الذي يخوض معركة شرسة في الانتخابات الأميركية ضد منافسه الأوفر حظا “جو بايدن”.

ووجه المحامي مارك كاسويتز، الذي يمثل إيفانكا وكوشنر، هذا التهديد الجمعة في رسالة إلى مشروع لينكولن ووصف الإعلانات بأنها ”كاذبة وخبيثة وتنطوي على تشهير“. وأضاف أنها تشكل ”تشهيرا شائنا ومخزيا“.

وقال كاسويتز في رسالته التي نشرها مشروع لينكولن على تويتر ”إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، فسنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية“.

ولم يرد مكتب كاسويتز حتى الآن على طلب للتعليق.

لكن مشروع لينكولن رد في بيان من خلال تدوينات منفصلة‬‬ ”مجانين!… اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها“.