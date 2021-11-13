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بالصور: مسؤول مصري يتنكر بجلباب وعباءة للتأكد من سير العمل في المستشفيات

منذ 3 ساعات

مسؤول صحي مصري يتنكر بجلباب وعباءة سوداء للتأكد من سير العمل في مستشفيات بورسعيد

المصري اليوم
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في جولة مفاجئة على مستشفيات محافظة بورسعيد المصرية للتأكد من سير العمل ومتابعة جودة التعامل مع المرضى، تنكر مصطفى شعبان، مدير الفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية بجلباب وعباءة سوداء.

وتنكر إلى جانب مدير فرع “بورسعيد” بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من الطبيب جمال عبدالحميد، مدير مكتب مدير الفرع ومسؤول الاتصال السياسي، في زي جلباب أبيض، وكذلك أحد العاملين في فرع الهيئة في المحافظة.

هذا وأصدر مصطفى شعبان قرارا يقضي بمكافأة بعض العاملين ممن أدوا العمل على أكمل وجه ومعاقبة آخرين لمن تبين تقصيرهم في العمل.

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