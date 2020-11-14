بالصور: ميليشيات الحوثي تلوث ثقافة أطفال اليمن وتتلاعب بعقول الطلاب

أينما حلت إيران وأذرعتها حل الخراب، من سوريا إلى العراق واليمن مرورا بلبنان، فإلى جانب عملهم الأساسي كـميليشيات قاتلة عابرة للدول، يلعبون أدوارا خبيثة لضرب ثقافة الأطفال وتلويث عقول الطلاب بالأكاذيب المضللة، لا سيما في اليمن.

وفي هذا السياق، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونشر عبر تغريدات على حسابه أمس مجموعة من الصور مأخوذة من بعض الكتب الدراسية، موضحا أن ميليشيا الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة، التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية.

٢-نحذر من خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم pic.twitter.com/fpv0Skps5p — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 13, 2020

ظاهرة خطيرة

كما أشار إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء، وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للقيام بدورهم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة، التي تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي.

وقال إن ذلك ينذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم.

عسكرة المدارس

إلى ذلك، أكد فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الانسان في اليمن، أن ميليشيا الحوثي “عسكرت” المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.

وقال الخبراء في أحدث تقرير لهم، إنه منذ مايو 2015 وحتى يونيو 2020، قام المشرفون الحوثيون، ومسؤلو وزارة التربية والتعليم (في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً) والمعلمون “المتطوعون” باستخدام التعليم وتلاعبوا به بطريقة استراتيجية وواسعة النطاق كجزء من جهود تجنيد الأطفال.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجنيد الأطفال في أوساط المدارس، ما تسبب بخروج مليوني طفل خارج التعليم، بحسب تقرير حقوقي محلي.

كما أشار التقرير إلى أن الكثير من الآباء يخشون على تجنيد أولادهم من قبل الميليشيات ما جعلهم يخشون من ذهاب أبنائهم للمدارس حتى لا تستقطبهم الميليشيات وتزج بهم في جبهات القتال.