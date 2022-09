بالصور.. وكالة الفضاء الأوروبية تكشف سبباً مهماً لفيضانات باكستان المدمرة

أعلنت الحكومة الباكستانية عن تضرر ثلث مساحة البلاد في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها باكستان، والتي أدت لمقتل المئات وتدمير مساحات واسعة من البنية التحتية.

وكالة الفضاء الأوروبية، كشفت بدورها أن فيضانات باكستان المدمرة نتجت عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة فاقت المعدل العادي بعشرة أضعاف، ونشرت صورا بالأقمار الصناعية لبحيرة مترامية شكلها فيضان نهر السند.

أودت فيضانات باكستان بحياة مئات الأشخاص منذ حزيران، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية وقضت على محاصيلها وألحقت أضرارا أو دمرت أكثر من مليون منزل.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها استخدمت بيانات القمر الصناعي “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوروبي لتحديد حجم الطوفان من الفضاء والمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأوضحت أن “هطول الأمطار الموسمية بغزارة أكثر من عشر مرات من المعتاد منذ منتصف حزيران أدت إلى غمر أكثر من ثلث البلاد بالمياه حتى الآن”.

ونشرت الوكالة صورا التقطها القمر الصناعي تظهر منطقة فاض فيها نهر السند “ما أدى فعليا إلى تشكل بحيرة طويلة وبعرض عشرات الكيلومترات” بين مدينتي ديرا مراد جمالي ولاركانا.

وقال مسؤولون إن أكثر من 33 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات، أي واحد من كل سبعة باكستانيين، أما كلفة إعادة البناء فتقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

