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بالصور.. ولي العهد السعودي يحتفل بفوز السعودية على الأرجنتين

منذ 9 دقائق
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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تصدر المنتخب السعودي الاخبار العالمية في مباراة اليوم 22\11\2022 بعد فوزه على منتخب الارجنتين، ليشكل هذا الفوز أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، بنتيجة 1-2 على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المونديال.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز “الأخضر” على منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي.

وفي إحدى الصور، التي نشرها الأمير سعود بن سلمان على حسابه بانستغرام، يحتفل ولي العهد السعودي بفوزه منتخب بلاده، وهو يحتضن أحد مرافقيه.

وأظهرت صورة أخرى ولي العهد السعودي وهو يقوم بسجدة شكر بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

ولي العهد السعودي يسجد شكرا بعد فوز السعودية على الأرجنتين

ولي العهد السعودي يسجد شكرا بعد فوز السعودية على الأرجنتين

وعلى حسابه بتويتر غرد الأمير سعود بن سلمان مهنئا: “ألف مبروك مولاي خادم الحرمين الشريفين ألف مبروك سمو سيدي ولي العهد حفظهم الله ألف مبروك للوطن”.

    المصدر :
  • وكالات

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