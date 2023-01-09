بالصوَر.. انفجار داخل قاعدة للجيش الإسرائيليّ وانهيار جدران غرف القادة

أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي مساء الإثنين، بوقوع انفجار داخل قاعدة تابعة له في شمال الضفة الغربية في جنين.

كما أشارت إلى انهيار جدران غرف القادة، من جراء الانفجار الذي وقع داخل قاعدة للجيش شمال الضفة الغربية.

الإذاعة أوضحت أن لا إصابات وقعت، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الحادثة.

فيما نشرت على حسابها عبر “تويتر” صورًا لمكان الانفجار.

דיווח ראשוני: פיצוץ בתוך מחנה צבאי של סיירת חרוב בג'נין, קירות חדרים של מפקדים התפרקו ונפלו; אין נפגעים באירוע@Doron_Kadosh pic.twitter.com/QacOuiRbpk — גלצ (@GLZRadio) January 9, 2023