بالصوَر.. مقتل لاعبات صغيرات إثر انهيار سقف صالة رياضيّة في الصين

انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار في الصين، مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أنّ كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.

وقالت السلطات إنّ تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.

وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصًا تحتها، وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض ولم يبد أنها على قيد الحياة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلًا عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة، أن الانهيار وقع في مدرسة في حي لونغشا في مدينة تشيتشيهار في إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، في الساعة 2:56 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد (06:56 بتوقيت غرينتش).

10 were confirmed dead and 1 remained trapped after the roof of a school gymnasium collapsed on Sunday in Qiqihar, NE China's Heilongjiang. Preliminary investigation found the accident was caused by perlite illegally placed on the roof, which weighed down under rainfall. pic.twitter.com/XhdVkpmh2D

— People's Daily, China (@PDChina) July 24, 2023