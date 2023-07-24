الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصوَر.. مقتل لاعبات صغيرات إثر انهيار سقف صالة رياضيّة في الصين

منذ 53 دقيقة
انهيار سقف صالة رياضيّة في الصين

انهيار سقف صالة رياضيّة في الصين

A A A
طباعة المقال

انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار في الصين، مما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أنّ كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.

وقالت السلطات إنّ تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره.

وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصًا تحتها، وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض ولم يبد أنها على قيد الحياة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلًا عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة، أن الانهيار وقع في مدرسة في حي لونغشا في مدينة تشيتشيهار في إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، في الساعة 2:56 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد (06:56 بتوقيت غرينتش).

وقال والد إحدى اللاعبات لصحيفة (تشاينا يوث ديلي)، وهو ينتظر عند مستشفى محلي لسماع أخبار عن ابنته البالغة 16 عامًا، إنّ فريقًا من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.

ولم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.

وذكرت السلطات أن 19 شخصًا كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث، وتمكن أربعة منهم من الهرب.

وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين، هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع، مما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.

وذكرت شينخوا أن تحقيقًا أوليًا أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت، التي يمكنها أن تمتص المياه بشكل كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية، خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هطول الأمطار أسفر عن تشبع تلك المادة بالمياه مما أدى إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.

وأضافت شينخوا أن تحقيقًا موسعًا يجري في الحادث وأن أفرادًا مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ميناء أوديسا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تُدمّر مخزن حبوب في أوديسا.. و"مسيّرات" أوكرانيا تُلاحق موسكو والقرم
بنيامين نتنياهو
نتنياهو يُغادر المستشفى قبل تصويت "مهمّ" على التعديلات المثيرة للجدل
سفينة حربية روسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: العثور على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبيّة

الأكثر قراءة

الطفلة المغدورة "لين طالب"
فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
الشيف الشهير بوراك أوزدمي
بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
حريق كبير في فندق في تركيا... ولبنانيّان بين الَضّحايا