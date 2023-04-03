بالصوَر.. موكب ترامب يغادر منزله متوجهًا للمثول أمام محكمة نيويورك

أظهرت لقطات تلفزيونية، مغادرة موكب من قصر دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الإثنين، قبل تسليم نفسه للمحكمة في نيويورك، وهو أول رئيس أميركي يُتهم بارتكاب جريمة.

ويواجه ترامب تهمًا عدة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بما في ذلك جناية واحدة على الأقل، تتعلق بـ “أموال صامتة” دفعت لنجمة إباحية خلال سباق البيت الأبيض عام 2016.

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.

ومساء يوم الخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز لصمتها بشأن علاقتها المزعومة به.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، “هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية”.