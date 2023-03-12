بالصوَر والفيديو.. غارات تستهدف مناطق في ريفَي طرطوس وحماة

استهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم الأحد، منطقة مصياف في ريف حماة في سوريا، وفق ما أفات وكالة “سانا” التابعة للنظام.

وقال مصدر عسكري سوري: “حوالي الساعة 15: 7 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكر نشطاء أنه لا إصابات بين المدنيين، وأنّ الاستهداف تم بغربي مصياف طريق وادي العيون (حير عباس).

هذا وتضم منطقة مصياف مركز “البحوث” الذي أثير الكثير حوله خلال السنوات الماضية، لا سيما لجهة ضمّه لقادة ومهندسين إيرانيين، والذي تعرض مرارًا لغارات “مجهولة” المصدر.

يذكر أن غارات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي في الـ7 من آذار/ مارس الجاري، أدت إلى توقفه عن الخدمة لفترة، كما أغار الطيران على العاصمة دمشق وضواحيها في الـ19 من شهر شباط/ فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيًا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من المنارل وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.