بالعربية والعبرية.. ماكرون يناشد “وقف دوامة العنف” في الشرق الأوسط

على خلفية استمرار القصف بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي، غرّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على حسابه الرسمي عبر “تويتر” باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، قائلاً “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعوا للهدوء والسلام”.

מערבולת האלימות חייבת להיפסק במזרח התיכון. אני קורא בתקיפות להפסקת אש ולדיאלוג. אני קורא לרגיעה ולשלום.

يجب ان تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام. https://t.co/FI2E0HNuWP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2021