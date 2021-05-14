الجمعة 2 شوال 1442 ﻫ - 14 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالعربية والعبرية.. ماكرون يناشد “وقف دوامة العنف” في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات
ماكرون

ماكرون

A A A
طباعة المقال

على خلفية استمرار القصف بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي، غرّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على حسابه الرسمي عبر “تويتر” باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، قائلاً “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعوا للهدوء والسلام”.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار قنابل عدة خارج مجمع سجون شرق أفغانستان
    انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة يسفر عن مقتل 12 شخصا
    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    الجيش الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن دخول قواته إلى غزة… ولكن
    قصف على غزة
    نتنياهو يضع شرطاً لإنهاء “عملية غزة”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علما ايران وحزب الله
    المحور الذي لم يقدم لفلسطين غير الشعارات
    ماغي بو غصن
    رقم قياسي لماغي بو غصن: “يا صغيّر”
    رئيس بلديّة المطيلب بول شديد
    رئيس بلديّة المطيلب: نرفض إنشاء فاصل إسمنتي بين انطلياس ومزرعة يشوع