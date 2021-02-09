بالفيديو: أعلى “أرجوحة” في العالم تحتفي بـ”مسبار الأمل”

تزينت أعلى أرجوحة ملاهي في العالم ضمن “دبي باركس آند ريزورتس” بعروض الأضواء الحمراء احتفاء بقرب وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الترقب والحذر حول العالم بانتظار الأخبار المفرحة بنجاح دخول مسبار الأمل الإماراتي لمدار المريخ، مساء الثلاثاء.

وتقع الأرجوحة على ارتفاع 460 قدماً، وهو نفس ارتفاع الهرم الأكبر في محافظة الجيزة وتتفوق الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار 10 أقدام فقط.

أعلى أرجوحة ملاهي في العالم ضمن "دبي باركس آند ريزورتس" تتزيّن بعروض الأضواء الحمراء عشية دخول #مسبار_الأمل إلى مدار المريخ @dxbparksresorts pic.twitter.com/RyBV60q6hs — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 9, 2021

وستبدأ مهمة المسبار التي تستغرق 27 دقيقةً الثلاثاء عند الساعة 15,30 بتوقيت جرينتش، أي 19,30 بالتوقيت المحلي، وينبغي أن يدور المسبار إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط، وتستمر عملية حرق الوقود باستخدام 6 محركات للدفع العكسي (دلتا في) لمدة 27 دقيقة ليقوم ذاتيا بخفض سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.

ووصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا، بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي “الثريا” و”الياه سات”، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي، إضافة إلى القمر الصناعي “مزن سات” الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.