بالفيديو.. أعمال عنف وتمرد داخل سجن واير (Ware) في ولاية جورجيا الأمريكية

وأفادت المعلومات عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء أعمال شغب اندلعت الليلة الماضية في سجن واير (Ware) بولاية جورجيا الأمريكية.

وأكد المتحدث أن اثنين من الحراس تعرضا لإصابات خفيفة، كما أصيب اثنان من نزلاء السجن بجروح لا تهدد حياتهما، مضيفا أن الوضع الآن تحت السيطرة ولا يزال السجن مغلقا.

ولم تقدم إدارة السجن أي معلومات إضافية تسلط الضوء على سبب الحادث، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قيل إنها سجلت داخل السجن الليلة الماضية.

وتظهر هذه اللقطات سجناء وهم يتحركون بحرية داخل السجن على خلفية اندلاع حرائق داخله، مع سماع دوي إطلاق الرصاص.

وتحدث تقارير إعلامية عن إطلاق رصاصات متعددة داخل السجن الليلة الماضية.

وذكر التقرير أن السجن كان مغلقا منذ حادث وفاة أحد المعتقلين قبل أسبوعين، ويعتقد أنه فارق الحياة متأثرا بجروح أصيب بها جراء عراك مع سجين آخر.

كما أشارت تقارير إلى زيادة التوترات في السجن على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد داخله وعدم تلقي المعتقلين المصابين بالوباء الرعاية الطبية المطلوبة.

وحسب البيانات الرسمية، توفى اثنان من نزلاء السجن جراء إصابتهما بالفيروس التاجي، كما تم اكتشاف إصابة 22 معتقلا آخرين و32 موظفا هناك.

ويعمل في السجن الذي يصل عدد المعتقلين فيه إلى نحو ثلاثة آلاف شخص نحو 15 ضابطا فقط في آن واحد.

Dafuq goin on at the Ware State Prison. pic.twitter.com/VenWSyxOyx

— 𝕳𝖆𝖓𝖉𝖘𝖔𝖒𝖊 𝕱𝖗𝖔𝖒 𝕿𝖍𝖊 𝕸𝖆𝖘𝖐 𝖀𝖕 (@LoneThoughts) August 2, 2020