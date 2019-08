بالفيديو: أكبر طائرة ركاب بالعالم “تولد من العدم”

نشر “طيران الإمارات” عبر “تويتر” مقطع فيديو يسجل لحظة اختراق أكبر طائرة ركاب في العالم للضباب الكثيف وهبوطها على مدرج المطار.

وهبطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص “A380″، في مطار “جاتويك” في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاماً بالركاب، بعد مطار هيثرو، حسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكتبت الشركة تعليقاً على الفيديو ما معناه، “الآن، هذه هي الطريقة التي تصنع بها مدخلاً عظيماً!”.

وتبدو الطائرة وهي تشق الضباب كأنها ولدت من العدم، حيث كان الضباب الكثيف يخفي الأفق إلا أن الطائرة التي تملك الشركة الإماراتية منها 110 طائرات حتى الآن أزاحت الضباب وهبطت.

ومن الحقائق المثيرة عن هذه الطائرة، حسب موقع “emirates” أنها تزن بين 510 و575 طناً ويساوي طولها طول اثنين من الحيتان الزرقاء وارتفاعها ارتفاع 5 زرافات، وفيها 4 ملايين قطعة.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D

— Emirates Airline (@emirates) July 31, 2019