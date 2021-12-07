الأربعاء 13 شعبان 1443 ﻫ - 16 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية

7 - ديسمبر - 2021

الرئيس أردوغان برفقة الشيخ تميم بن حمد

A A A
طباعة المقال

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية.

وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية، بدأ اللقاء الثنائي بين زعيمي البلدين.

وأمس بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

    المزيد من أخبار العالم

    دبابة روسية مدمرة في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تقرير بريطاني: روسيا تبحث عن خطط لتعويض خسائرها في أوكرانيا
    البيت الأبيض
    البيت الأبيض يسخر من العقوبات الروسية على أميركا
    القوات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. الدخان يتصاعد من كييف بعد قصف روسي صباحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    “خلصو دولارات المركزي.. جايي دور الذهب”
    القاضية غادة عون
    غادة عون تحجز عقارات وممتلكات 5 مصارف كبرى
    جبران باسيل
    انحسار كتلة المرشحين “الباسيلية” من 46 الى 20 نتائج “ثورته” على مدى 33 عاماً