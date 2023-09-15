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بالفيديو.. أوكرانيا تُدمّر نظام دفاع جويّ لروسيا بمئات ملايين الدولارات

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2023 10:09 صباحًا
نظام الدفاع الجوي الروسي "إس – 400"

نظام الدفاع الجوي الروسي "إس – 400"

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استخدمت أوكرانيا طائرات من دون طيار وصواريخ لإسقاط نظام الدفاع الجوي “إس – 400” المتقدم، والذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات في وقت مبكر من الخميس، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية، حسبما ذكرت “بي بي سي” و”رويترز” نقلًا عن مصادر استخباراتية أوكرانية.

وتم تنسيق الهجوم قبالة ساحل يفباتوريا (مدينة ساحلية تقع غرب شبه جزيرة القرم) من خلال استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ نبتون المحلية، وفقًا لما كتبه أنطون جيراشينكو، وهو مسؤول أوكراني على تلغرام.

وبحسب موقع “بزنيس إنسايدر”، أفاد المدون الروسي البارز Rybar عن رواية محتملة لكيفية وقوع الهجوم.

وكتب أنه قبل الهجوم أرسلت أوكرانيا طائرات بدون طيار لضرب سفينة روسية في البحر الأسود، وأفاد ريبار بأن نظام الدفاع الجوي أطلق قذائفه لإسقاط الطائرات بدون طيار، وبالتالي كشف موقعها، ما مكن أوكرانيا من استهدافه بصواريخ كروز.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وميضًا كبيرًا، حيث يبدو أن شيئًا ما على مسافة ينفجر ويشتعل.

فيما لم تعلق روسيا بعد على الأضرار المفترضة، رغم أنها قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق شبه الجزيرة، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتم تصميم نظام S-400 لمنافسة نظام الدفاع الجوي باتريوت الأميركي الصنع، ولكن بسعر أقل.

واستشهدت “بي بي سي” بمصادر أوكرانية تشير إلى أن النظام المدمر تبلغ قيمته ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وبحسب موقع “بزنيس إنسايدر”، فإن التقديرات الأخرى لنظام إس – 400 أقل من ذلك، وتقترب من 500 مليون دولار.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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