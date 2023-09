بالفيديو.. أوكرانيا تُدمّر نظام دفاع جويّ لروسيا بمئات ملايين الدولارات

استخدمت أوكرانيا طائرات من دون طيار وصواريخ لإسقاط نظام الدفاع الجوي “إس – 400” المتقدم، والذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات في وقت مبكر من الخميس، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية، حسبما ذكرت “بي بي سي” و”رويترز” نقلًا عن مصادر استخباراتية أوكرانية.

وتم تنسيق الهجوم قبالة ساحل يفباتوريا (مدينة ساحلية تقع غرب شبه جزيرة القرم) من خلال استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ نبتون المحلية، وفقًا لما كتبه أنطون جيراشينكو، وهو مسؤول أوكراني على تلغرام.

وبحسب موقع “بزنيس إنسايدر”، أفاد المدون الروسي البارز Rybar عن رواية محتملة لكيفية وقوع الهجوم.

وكتب أنه قبل الهجوم أرسلت أوكرانيا طائرات بدون طيار لضرب سفينة روسية في البحر الأسود، وأفاد ريبار بأن نظام الدفاع الجوي أطلق قذائفه لإسقاط الطائرات بدون طيار، وبالتالي كشف موقعها، ما مكن أوكرانيا من استهدافه بصواريخ كروز.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وميضًا كبيرًا، حيث يبدو أن شيئًا ما على مسافة ينفجر ويشتعل.

High-resolution satellite image taken on the morning of September 14, confirming Ukrainian strike on the positions of S-400 air defense systems near Yevpatoriya, Crimea on Thursday night. pic.twitter.com/504TLjH4H0

— Clash Report (@clashreport) September 14, 2023