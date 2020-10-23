بالفيديو: أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ 7 أشهر

أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ 7 أشهر

بعد السماح بالصلاة في الحرم المكي الشريف، أظهرت صور من داخل المسجد الحرام اصطفاف المصلين، وهم يؤدون اليوم، صلاة الجمعة الأولى،

يأتي ذلك بعد رفع تعليق دخول المُصلين إلى المسجد الحرام بالمرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه إغلاق أبوابه لمدة 7 أشهر.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية صوراً لاصطفاف المسلمين في أول صلاة جمعة، بعد بدء السماح بالصلاة في الحرم المكي مع تطبيق الاحترازات الصحية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ قد أكملت استعداداتها ليوم الجمعة بآلية عمل مكثفة، لاستقبال المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أن المرحلة الثانية ستشهد عودة العمرة والزيارة بأعداد أكبر من المرحلة الأولى لتصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى.

وقالت: “سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية”.

وكانت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة كشفت أن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54 ألف معتمر، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب “العين الاخبارية”.