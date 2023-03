بالفيديو.. إسبانيا تضبط غواصة بحرية تهرب كميات كبيرة من الكوكايين

أحبطت السلطات الإسبانية إحدى أكبر عمليات تهريب مخدر الكوكايين داخل غواصة بحرية قبالة الساحل الشمالي الغربي لإسبانيا.

وقد تمكن عناصر الشرطة الإسبانية من ضبط الغواصة المشتبه بها وإعادتها إلى سطح الماء بعد أن كانت قد غرقت على بعد كيلومتر من منطقة أروسا الساحلية.

وستجرّ الشرطة الغواصة إلى الشاطئ لفحص حمولتها. وقالت إنها لا تستطيع الآن القول إذا ما كانت الغواصة تحمل الكوكايين ومن أين جاءت.

وفي عام 2019 تم العثور على شبه غواصة مشابهة في موقع آخر من السواحل الإسبانية كانت تحمل ثلاثة أطنان مترية من الكوكايين. كما ضبطت الشرطة الإسبانية عام 2021 شبه غواصة مصنوعة “بيتياً” وقادرة على حمل طنين متريين، وذلك خلال عملية تصنيعها في ملقة جنوبي إسبانيا.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من شبه الغواصات التي يستخدمها مهربو المخدرات تم ضبطها أيضا في المحيط الأطلسي، بالأخص في الأمريكتين الوسطى والجنوبية، لكنها ليست شائعة في أوروبا.

ويمكن لهذه المراكب، الذي يطلق عليها مصطلح “ناركو ساب” أن تبحر على ارتفاع قليل فوق سطح الماء حتى يكون من الصعب اكتشافها، ونادرا ما تكون لديها القدرة على الغوص كليا تحت سطح الماء.

A custom-built semi-submersible vessel suspected of being used to smuggle cocaine into Europe, that was stranded on the bed of an estuary in northwestern Spain, has been refloated and found to be empty https://t.co/mTh70BLTCq pic.twitter.com/Gb2u2jmBiJ

— Reuters (@Reuters) March 14, 2023