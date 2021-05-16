بالفيديو: إسرائيل تستهدف منزل قيادي بارز في حركة حماس

اعلن الجيش الاسرائيلي عن استهداف منزل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

جاء في بيان الجيش الاسرائيلي: “تم قصف منزلي يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، وشقيقه محمد السنوار، رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة، كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس”.

شبكة “سي إن إن” أفادت نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيبرمان، بأن السنوار لم يصب بأذى نتيجة الغارة الإسرائيلية التي ضربت منزله في خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ونشر الجيش عبر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مبنى محطما تعلوه سحابة من الغبار.

هكذا وجه جيش الدفاع صفعة قوية لحماس عندما استهدف وقضى على حوالى 40 من منصات وراجمات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى دولة إسرائيل وأيضا عشرات الخلايا من مطليقيها.#حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس pic.twitter.com/m8JLu7oV58 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

السنوار (58 عاما) من مؤسسي الجهازين الأمني والعسكري للحركة، اعتقل أكثر من عشرين عاما في السجون الإسرائيلية قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وانتخب لأول مرة رئيسا للحركة في القطاع عام 2017، وأعيد انتخابه في آذار الماضي لولاية ثانية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.