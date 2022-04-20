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بالفيديو.. إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنة إسرائيلية

منذ 5 ساعات
صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية- أرشيفية

صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية- أرشيفية

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، سقوط صاروخ اطلق من القطاع على بلدة سديروت بغلاف غزة .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الغلاف”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سُمع دوي إنفجارات عقب دوي صفارات الإنذار في مستوطنات اسديروت ونيرعام بغلاف قطاع غزة، وانطلاق صواريخ من القبة الحديدية.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه سقط صاروخ واحد أطلق من غزة في منطقة مفتوحة ببلدة سديروت بغلاف غزة.

وأضافت القناة أن شظايا صواريخ أصابت منزلا في سديروت، ولا أنباء عن إصابات.

بدورها أعلنت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، أن هناك 4 اصابات بالهلع في مستوطنة سديروت عقب سقوط الصاروخ.

وأشار الصحيفة إلى أنه تم استدعاء طواقم المتفجرات لتحييد صاروخ سقط في ساحة منزل في مستوطنة سديروت بغلاف غزة.

 

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