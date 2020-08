بالفيديو.. إعصار “إساياس” يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأميركي أن الإعصار إساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا، فجر الثلاثاء، بقوة إعصار من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلاً في الساعة (140 كيلومتراً).

وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة “أوشن آيل بيتش” عند الساعة 11:10 مساء (03:10 بتوقيت غرينتش من اليوم الثلاثاء).

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة إساياس اشتدت ليل الاثنين لتصبح إعصارا من الفئة الأولى محملا برياح خطيرة وعواصف عاتية.

وفي مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية بهدف الإفراج عن أموال فيدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحافي من أنه على “الجميع أن يبقوا متيقظين”.

وقال “أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات”.

وكان حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية، روي كوبر، أعلن في نهاية الأسبوع أنه “يجب أن نعرف كيف نتصرف، مثل عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه والاحتماء في مكان آمن وتحضير أدوات الطوارئ”.

9:20 pm. We seem to be near center of #Hurricane #ISAIAS's broad center in North #MyrtleBeach. Wind not too bad, but storm surge covering beach & piers, & inundating S Ocean Blvd. pic.twitter.com/mtgLA5jt07

— Josh Morgerman (@iCyclone) August 4, 2020