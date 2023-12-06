بالفيديو.. إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية في أحد فنادق اسطنبول

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية متورطة في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة والسطو، وذلك في عملية في إسطنبول.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، إن شون موناغان، زعيم عصابة تعمل في شمال شرق إنجلترا ومطلوب بموجب نشرة حمراء من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وتابع يرلي قايا أنّ موناغان وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول، وتم نشر إشعار الإنتربول أمس الثلاثاء. وأضاف أن الشرطة التركية عثرت عليه في منطقة الفاتح في إسطنبول وألقت القبض عليه اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية شرطة مكافحة المخدرات وهي تلقي القبض على رجل في غرفة في أحد الفنادق. وقال يرلي قايا عبر منصة إكس إن عصابة موناجان متورطة في توزيع كوكايين وهيروين بالإضافة إلى السطو المسلح.

#İngiltere tarafından,

🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023

وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات التتبع والاعتقال التي استهدفت عصابات الجريمة المنظمة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.