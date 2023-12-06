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بالفيديو.. إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية في أحد فنادق اسطنبول

منذ 50 دقيقة
عناصر من الشرطة التركية

عناصر من الشرطة التركية (أرشيفية)

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أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على زعيم عصابة بريطانية متورطة في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة والسطو، وذلك في عملية في إسطنبول.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، إن شون موناغان، زعيم عصابة تعمل في شمال شرق إنجلترا ومطلوب بموجب نشرة حمراء من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وتابع يرلي قايا أنّ موناغان وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول، وتم نشر إشعار الإنتربول أمس الثلاثاء. وأضاف أن الشرطة التركية عثرت عليه في منطقة الفاتح في إسطنبول وألقت القبض عليه اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية شرطة مكافحة المخدرات وهي تلقي القبض على رجل في غرفة في أحد الفنادق. وقال يرلي قايا عبر منصة إكس إن عصابة موناجان متورطة في توزيع كوكايين وهيروين بالإضافة إلى السطو المسلح.

وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات التتبع والاعتقال التي استهدفت عصابات الجريمة المنظمة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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