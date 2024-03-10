بالفيديو.. إيرانية تشتبك مع رجل دين بعدما صوّرها خلسة دون حجاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات التي هاجمت فيه سيدة إيرانية رجل دين، بعدما صورها خِلسة دون حجاب أثناء تواجدها مع طفلها المريض في إحدى العيادات الطبية.

وأظهر مقطع الفيديو، المصوّر عبر كاميرا المراقبة في العيادة الطبية بمدينة “قم”، التي تُعد الباب الأساسي وأحد أهم المرجعيات الدينية المتحكمة في إيران، المرأة وهي تصرخ في وجه رجل الدين، وتطلب منه حذف الفيديو.

وبعد انتشار تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، قررت السلطات الإيرانية إغلاق العيادة واعتقلت مديرها، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إيرانية محلية.

ووصفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري انتشار هذا الفيديو بـ”الجريمة الوقحة” من جهات مرتبطة بجهاز التجسس الأجنبي وإرساله إلى القنوات ووسائل الإعلام المعارضة، بهدف “إهانة لرجال الدين من قبل مسؤولي المركز الصحي”.

المقطع الأكثر انتشارا في إيران: سيدة ايرانية تشتبك مع رجل دين إيراني في أحد مستشفيات مدينة قم بعد ما صورها خلسة بسبب حجابها. كل المعطيات تشير إلى أن الملالي أصبحوا الفئة المنبوذة بين الشعب الإيراني! pic.twitter.com/iGP3J0ha6f — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 9, 2024