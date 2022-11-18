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بالفيديو.. اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين على هامش قمة منتدى أبيك

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2022 9:01 صباحًا
عناصر من الشرطة التايلاندية

عناصر من الشرطة التايلاندية

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شهدت تايلاند الجمعة 18\11\2022 احتجاجات على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي “أبيك”، هذا وقال مسؤول إن الشرطة التايلاندية أطلقت الرصاص المطاطي لتفريقة المحتجين، كما واعتقلت الشرطة 10 محتجين.

وذكر المسؤول في الشرطة أن نحو 350 محتجا تجمهروا واشبكوا مع الشرطة، على بعد نحو عشرة كيلومترات من مقر اجتماع زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يحاولون قلب سيارة شرطة، ويلقون المقذوفات عليها ويهاجمون أفرادها، بينما يتقدم رجال شرطة خلف دروع واقية نحوهم ويضربونهم بالهراوات.

وقال الناشط الشاب باتسارافالي تاناكيتفيبولبون، الذي شارك في الاحتجاج، إن المتظاهرين يحتجون على قمة منتدى أبيك ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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