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بالفيديو: الأطقم الطبية والمتقاعدين في إيران ينفذون وقفات احتجاجية

25 - يناير - 2021
احتجاجات في إيران

احتجاجات في إيران

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اعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية ومماطلة السلطات في معالجة أزماتهم الاقتصادية، شهدت عدة محافظات إيرانية، اليوم الإثنين، موجة من الاحتجاجات لعدة فئات من الأطقم الطبية العاملة والمتقاعدين.

ونظم عشرات العاملين في القطاع الطبي في مدينة شيراز جنوبي إيران، وقفة احتجاجية في مبنى مستشفى شيراز المركزي، منددين بضغوط العمل في ظل مواجهة الأطقم الطبية لفيروس كورونا، وعدم صرف السلطات لمستحقاتهم المالية، بحسب “إرم نيوز”.

وفي محافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية البلوشية السُنية، نظم مجموعة من العمال وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه ”تأزم أوضاعهم المعيشية في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدم تمتعهم بتأمينات اجتماعية وصحية“.

وأكد المحتجون في سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران في مقطع فيديو متداول، أن المسؤولين ”لا يحركون ساكنا للتفكير في أوضاعهم المعيشية“، فيما حملوا لافتات تحمل عبارات: ”أنا عاطل عن العمل ولا أملك تأمينا اجتماعيا أو صحيا“.

وشهدت مدينة زنجان شمال غربي إيران، خروج العشرات من فئة المتقاعدين في مسيرات احتجاجية ضد ما وصفوه بـ“العنصرية التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق المتقاعدين“، فيما رفع المحتجون شعارات من قبيل: يموت المتقاعد ولا يقبل الذل“.

وتشهد إيران وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي لعدة فئات من الإيرانيين، في العاصمة طهران وغيرها من المدن؛ وذلك اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع الحالة الاقتصادية في البلاد.

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