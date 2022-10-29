بالفيديو: الأمن الإيراني يقتحم المنام الجامعي ويخطف الطلاب بملابس مدنية في الأهواز!‏

لم يهدأ غضب المتظاهرين خلال الساعات الماضية، من الأهواز جنوب غرب إيران إلى محافظتي أذربيجان شمال غرب وكردستان.‏

فقد استمرت الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة 28/10/2022 حتى ليل الجمعة السبت 29/10/2022، في امتداد للتظاهرات التي ‏انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني‎.‎

فيما أظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الأمن الإيراني بملابس مدنية، تقتحم المنام الجامعي التابع لجامعة في الأهواز ليلاً، ‏وتخطف طالبين، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشونال‎.‎

أتى هذا الاقتحام بينما كانت شوارع العديد من المدن شمال غرب البلاد، وجنوبها تصدح فيها هتافات ضد السلطات‎.‎ ففي مدينة “مياندوآب” بمحافظة أذربيجيان، خرج متظاهرون في تجمعات مسائية، هاتفين ضد النظام، ومطالبين بالحرية لإيران‎.‎

أما في بوكان فعمد المحتجون إلى إغلاق الشوارع بالحجارة والصخور من أجل عرقلة تقدم قوات الأمن‎.‎ كما واصل المتظاهرون في مدينة دورود بمحافظة لرستان احتجاجهم في الشوارع مواجهين الأمن أيضا‎.‎

ولم يختلف الحال في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي البلاد، حيث نزل المئات إلى الشوارع ليلاً، مرددين “الموت ‏للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي‎.‎

كذلك شهدت العاصمة طهران، تظاهرة ليلية في منطقة “تهرانسر”، حيث أشعل المحتجون النار في الإطارات وأغلقوا بعض الطرق‎.‎

يشار إلى أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء ‏زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد‎.‎

تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن الإيرانية بملابس مدنية اختطفت بوحشية طالبين من المنام الجامعي التابع لجامعة بالأهواز ليلة الجمعة. pic.twitter.com/FxgiEyX4vW — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 29, 2022