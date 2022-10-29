بالفيديو: الأمن الإيراني يقتحم المنام الجامعي ويخطف الطلاب بملابس مدنية في الأهواز!‏

لم يهدأ غضب المتظاهرين خلال الساعات الماضية، من الأهواز جنوب غرب إيران إلى محافظتي أذربيجان شمال غرب وكردستان.
فقد استمرت الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة 28/10/2022 حتى ليل الجمعة السبت 29/10/2022، في امتداد للتظاهرات التي انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
فيما أظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الأمن الإيراني بملابس مدنية، تقتحم المنام الجامعي التابع لجامعة في الأهواز ليلاً، وتخطف طالبين، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشونال.
أتى هذا الاقتحام بينما كانت شوارع العديد من المدن شمال غرب البلاد، وجنوبها تصدح فيها هتافات ضد السلطات. ففي مدينة “مياندوآب” بمحافظة أذربيجيان، خرج متظاهرون في تجمعات مسائية، هاتفين ضد النظام، ومطالبين بالحرية لإيران.
أما في بوكان فعمد المحتجون إلى إغلاق الشوارع بالحجارة والصخور من أجل عرقلة تقدم قوات الأمن. كما واصل المتظاهرون في مدينة دورود بمحافظة لرستان احتجاجهم في الشوارع مواجهين الأمن أيضا.
ولم يختلف الحال في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي البلاد، حيث نزل المئات إلى الشوارع ليلاً، مرددين “الموت للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
كذلك شهدت العاصمة طهران، تظاهرة ليلية في منطقة “تهرانسر”، حيث أشعل المحتجون النار في الإطارات وأغلقوا بعض الطرق.
يشار إلى أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن الإيرانية بملابس مدنية اختطفت بوحشية طالبين من المنام الجامعي التابع لجامعة بالأهواز ليلة الجمعة. pic.twitter.com/FxgiEyX4vW
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 29, 2022