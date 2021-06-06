الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: الإحتلال الإسرائيلي يلقي القبض على الناشطة الفلسطينية منى الكرد

6 - يونيو - 2021
منى الكرد

منى الكرد

A A A
طباعة المقال

أقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي على اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد التي تعتبر واحدة من أكثر الناشطات التي توثق الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح المهدد من قبل الإحتلال بترحيل سكانه، وباتت الكرد أيقونة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس أمام خطر التهويد والتهجير القسري، إلى جانب شقيها محمد، الذي يظهر عبر القنوات الأجنبية للحديث عن حي الشيخ جراح والقضية الفلسطينية.

ولم تتضح على الفور ذريعة الاعتقال لكن ناشطين اعتبروا أنها تبدو محاولة محاولة لإسكات منى الكرد التي برزت كصوت وأيقونة نقلت معاناة الشيخ جراح وساكنيه إلى العالم عبر تغطيتها اليومية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن والد منى الكرد نبيل الكرد قوله :“الاحتلال اعتقل ابنتي منى ويبحث عن ابني محمد“.

    المزيد من أخبار العالم

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري قلِق.. هؤلاء لديهم تقنيات مبتكرة ومتجددة باستمرار!!
    الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد - رويترز
    هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة الغذاء.. بوتين يقلّل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟