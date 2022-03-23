بالفيديو.. التحالف يحبط هجوماً "وشيكاً" للحوثيين على ناقلات نفط في البحر الأحمر

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي كاد يستهدف ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر.

ونقل التليفزيون السعودي عن التحالف قوله إنه تم “تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر”.

وأضاف التحالف أن قوات الحوثي، المدعومة من إيران، “تصعد هجماتها العدائية مستهدفة مصادر الطاقة”، في إشارة على ما يبدو أنه كان هجومًا محتملا ضد ناقلات نفط.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو قالت إنه للحظة تدمير الزورقين وإحباط الهجوم.

ويوم الاثنين، أخلت السعودية مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية، بسبب الاستهداف المستمر لمنشآتها النفطية من جانب الحوثيين في اليمن، حسبما صرح مصدر مسؤول في الخارجية.

وقال المصدر: “المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتزامنت التصريحات السعودية وسط تقارير عن مطالب غربية للرياض بزيادة إنتاجها النفط من أجل خفض أسعار النفط، التي ارتفعت لمستويات قياسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

فيديو | أعلن #التحالف تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر ، وأن تحضير الهجوم بالزورقين اعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب#الإخبارية pic.twitter.com/93PvIOV0w5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2022