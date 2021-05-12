بالفيديو – الجيش الإسرائيلي دّمر برج الشروق في غزة

قصفت المقاتلات الإسرائيلية برج الشروق بمدينة غزة ودمرته. واستهدفت طائرات الاستطلاع برج “الشروق” بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أن يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل.

يذكر أن برج “الشروق” يتكون من 15 طابقاً ويحتوي عدداً من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية.

وذكرت مواقع فلسطينية أن البرج استهدف بأربعة صواريخ، وأن إسرائيل هددت في وقت سابق اليوم باستهدافه وطالبت السكان بإخلائه.

#شاهد | لحظة قصف طائرات الاحتلال برج الشروق في شارع عمر المختار بمدينة #غزة ويضم مكاتب إعلامية ومؤسسات ومحال تجارية.#GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/eA685Xkl0Q — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 12, 2021