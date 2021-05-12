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بالفيديو – الجيش الإسرائيلي دّمر برج الشروق في غزة

12 - مايو - 2021
غزة

قصف على غزة

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قصفت المقاتلات الإسرائيلية برج الشروق بمدينة غزة ودمرته. واستهدفت طائرات الاستطلاع برج “الشروق” بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أن يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل.

يذكر أن برج “الشروق” يتكون من 15 طابقاً ويحتوي عدداً من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية.

وذكرت مواقع فلسطينية أن البرج استهدف بأربعة صواريخ، وأن إسرائيل هددت في وقت سابق اليوم باستهدافه وطالبت السكان بإخلائه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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