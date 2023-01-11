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بالفيديو.. الدماء تلطخ محطة قطار باريس

منذ 19 دقيقة
من موقع الحادث بمحطة القطار باريس

من موقع الحادث بمحطة القطار باريس

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قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن رجلا مسلحا بسكين أصاب ستة أشخاص في محطة “جار دو نور” للقطارات في باريس صباح اليوم الأربعاء 10\1\2023.

وذكرت الشرطة أنها أطلقت النار عدة مرات على المهاجم وأنه نُقل للمستشفى بعدما أصابته جروح بالغة، ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم.

ومحطة “جار دو نور” من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.

وأشارت فرانس إنفو إلى أن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة بعد الهجوم الذي وقع.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن الشركة المشغلة للسكك الحديدية قولها إن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

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