بالفيديو: السعودية تحبط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، اليوم الأحد، احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وفي تغريدة على حسابها عبر “تويتر” ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة، موضحة أنه تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة، ومشيرة إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي. pic.twitter.com/fubZPnwQAr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 15, 2021