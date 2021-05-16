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بالفيديو: السعودية تحبط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون

منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 10:37 صباحًا
الشحنة كانت مخبأة في ثلاجة شاحنة

الشحنة كانت مخبأة في ثلاجة شاحنة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، اليوم الأحد، احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وفي تغريدة على حسابها عبر “تويتر” ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة، موضحة أنه تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة، ومشيرة إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

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