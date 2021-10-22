الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: السعودية تضبط أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون

22 - أكتوبر - 2021
كبتاغون

كبتاغون

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة عن ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاغون مطحونة، وذلك عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمارك السعودية إنه تم “ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة “كبتاغون” مطحونة في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية في أكياس “بودرة كربونات” بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

محمد القحطاني
فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
جون بولتون
واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!