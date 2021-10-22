بالفيديو: السعودية تضبط أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة عن ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاغون مطحونة، وذلك عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمارك السعودية إنه تم “ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة “كبتاغون” مطحونة في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية في أكياس “بودرة كربونات” بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة”.

فيديو عاجل | منافذنا آمنة..#الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة "كبتاغون" في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية في أكياس "بودرة كربونات" بعد طحنها ووضعها فيها إلى #المملكة عبر منفذ الحديثة#الإخبارية pic.twitter.com/UkXUahnBM5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2021