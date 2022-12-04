الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. السويداء تشتعل ومتظاهرون غاضبون يمزقون صورة الأسد

منذ ساعتين
تمزيق صورة رئيس النظام السوري بشار الاسد في مبنى محافظة السويداء

تمزيق صورة رئيس النظام السوري بشار الاسد في مبنى محافظة السويداء (صفحة السويداء 24)

A A A
طباعة المقال

شهدت مدينة السويداء الواقعة في جنوب سوريا موجة احتجاجات شعبية غاضبة (الأحد 4-12-2022) على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة النظام السوري مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توافد عشرات الأشخاص إلى دوار المشنقة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامنا مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

وأشار المرصد ، أمس، إلى أن مجهولون ألقوا قنبلة على مبنى شعبة “حزب البعث” في مدينة شهبا بريف السويداء، دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.
واتهمت الأجهزة الأمنية في السويداء بوقوف متآمرين مع جهات خارجية معادية لـ”المقاومة والممانعة” خلف التفجير.

واقتحم عشرات المدنيين مبنى السرايا الحكومي في السويداء، وحاولوا تمزيق صور بشار الأسد، وفق ما ذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية.

كما أحرق المتظاهرون سيارة مصفحة لقوات نظام الأسد وإطارات مطاطية في محيط المبنى، وحملوا لافتات تندد بسياسات النظام.

ويشار إلى أن، محافظة السويداء تشهد حالة من الاحتقان الشعبي ناتج عن فساد السلطة السورية والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين وحرمان المحافظة من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلا عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا
    إندونيسيا تجلي قرويين مع ثوران بركان في جزيرة جاوة
    البنك الدولي
    البنك الدولي: تلوث الهواء في بنغلادش يضر بالناتج المحلي
    الجيش البريطاني
    الإضرابات مستمرة في بريطانيا.. وحزب المحافظين يلمح للاستعانة بالجيش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
    أمين سلام
    سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!