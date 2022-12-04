بالفيديو.. السويداء تشتعل ومتظاهرون غاضبون يمزقون صورة الأسد

شهدت مدينة السويداء الواقعة في جنوب سوريا موجة احتجاجات شعبية غاضبة (الأحد 4-12-2022) على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة النظام السوري مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توافد عشرات الأشخاص إلى دوار المشنقة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامنا مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

وأشار المرصد ، أمس، إلى أن مجهولون ألقوا قنبلة على مبنى شعبة “حزب البعث” في مدينة شهبا بريف السويداء، دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.

واتهمت الأجهزة الأمنية في السويداء بوقوف متآمرين مع جهات خارجية معادية لـ”المقاومة والممانعة” خلف التفجير.

واقتحم عشرات المدنيين مبنى السرايا الحكومي في السويداء، وحاولوا تمزيق صور بشار الأسد، وفق ما ذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية.

كما أحرق المتظاهرون سيارة مصفحة لقوات نظام الأسد وإطارات مطاطية في محيط المبنى، وحملوا لافتات تندد بسياسات النظام.

ويشار إلى أن، محافظة السويداء تشهد حالة من الاحتقان الشعبي ناتج عن فساد السلطة السورية والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين وحرمان المحافظة من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلا عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.

أبناء السويداء يهتفون "سوريا لينا وماهي لبيت الأسد" وينزلون علم النظام ويحاولون إنزال صور بشار وحافظ الأسد بعد اقتحام مبنى المحافظة#السويداء pic.twitter.com/1A6GurG9UP — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 4, 2022