بالفيديو: الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على مشتبه به مسلح مصاب في شاطئ مكتظ

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها قتلت رجلا مسلحا في شاطئ مكتظ في مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة هنتنغتون بيتش في بيان أصدرته أمس السبت أن الحادث جاء بعد تلقيها تقارير عن رجل مشتبه فيه بحوزته سلاح في شاطئ المدينة، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع وطلبوا من المشتبه فيه، وهو من أصول لاتينية، إلقاء السلاح.

غير أن الرجل رفض الانصياع لأوامر الضباط ثم أطلق أحدهم النار عليه، حسب البيان.

ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى حيث تم الإعلان رسميا عن وفاته، وأكدت الشرطة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وجاء ذلك في وقت تجمع مئات الأشخاص في هذا الشاطئ بمناسبة تنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لركوب الموج هناك.

وتوثق فيديوهات صادمة تداولها نشطاء في مواقع التواصل تفاصيل الحادث، وتؤكد أن المشتبه به بعد إطلاق أولى الرصاصات عليه أصيب وسقط، غير أنه حاول الصعود مجددا وأخذ شيء من الأرض، وفي ذلك الحين أطلق الشرطيون عليه وابلا من الرصاص.

وإجمالا، أطلقت 10 رصاصات على الأقل على المشتبه فيه.

وهنتنغتون بيتش هي مدينة ساحلية في مقاطعة أورانج في جنوب كاليفورنيا ، وتقع على بعد 35 ميلاً (56 كم) جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس . سميت المدينة على اسم رجل الأعمال الأمريكي هنري إي هنتنغتون .

كان عدد السكان 189،992 خلال تعداد عام 2010 ، مما يجعلها رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في مقاطعة أورانج ، المدينة الشاطئية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في مقاطعة أورانج ، وسابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في لوس أنجلوس لونج بيتش-أنهايم ، كاليفورنيا منطقة إحصائية متروبوليتان . يحدها من الغرب منطقة محمية بحرية لحوض بولسا تشيكا ، والمحيط الهادئ في الجنوب الغربي ، عن طريق شاطئ سيلفي الشمال الغربي ، بالقرب من وستمنستر في الشمال ، وبجوار وادي فاونتن في الشمال الشرقي ، وكوستا ميسا في الشرق ، وبجانب شاطئ نيوبورت في الجنوب الشرقي.

يشتهر شاطئ هنتنغتون بشاطئه الرملي الممتد بطول 9.5 ميل (15.3 كم) ومناخه المعتدل وركوب الأمواج الممتاز وثقافة الشاطئ. تتعزز أمواج المحيط بتأثير طبيعي ناتج عن انحراف حافة المحيط المفتوح حول جزيرة سانتا كاتالينا . [ بحاجة لمصدر ] تتولد الانتفاخات في الغالب من شمال المحيط الهادئ في فصل الشتاء ومن مزيج من العواصف والأعاصير في نصف الكرة الجنوبي في الصيف مع التركيز على شاطئ هنتنغتون ، مما يخلق تصفحًا ثابتًا طوال العام ، ومن هنا أطلق عليه لقب “مدينة الأمواج”.

