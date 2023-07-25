الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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بالفيديو.. الشرطة الدنماركيّة تُهاجم امرأة حاولت منع شخص من حرق القرآن

منذ 50 دقيقة
الشرطة الدنماركيّة تُهاجم امرأة حاولت منع شخص من حرق القرآن

الشرطة الدنماركيّة تُهاجم امرأة حاولت منع شخص من حرق القرآن

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نشر أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو متداول لامرأة تحاول منع شخص يريد حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقيّة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأشار الناشط إياد الحمود في تغريدة له، إلى أنّ الشرطة هاجمت المرأة وأعادت المصحف إلى الشخص المذكور، حتى يقوم بدوره بحرق النسخة.

يأتي ذلك فيما أضرم عدد من الأشخاص النار في نسخ من القرآن الكريم أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحركات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية، أثارت غضب المسلمين.

فيما قالت الدولتين إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

وتأتي تحركات اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف أمس الإثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.

ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.

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