بالفيديو.. الشرطة الدنماركيّة تُهاجم امرأة حاولت منع شخص من حرق القرآن

نشر أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو متداول لامرأة تحاول منع شخص يريد حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقيّة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأشار الناشط إياد الحمود في تغريدة له، إلى أنّ الشرطة هاجمت المرأة وأعادت المصحف إلى الشخص المذكور، حتى يقوم بدوره بحرق النسخة.

مقطع متداول لامرأة تحاول منع شخص يريد حرق القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن… الشرطة هاجمت المرأة وأعادت المصحف حتى يقوم ذلك الشخص بحرقه.

pic.twitter.com/kql5cpObf6 — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 25, 2023

يأتي ذلك فيما أضرم عدد من الأشخاص النار في نسخ من القرآن الكريم أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحركات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية، أثارت غضب المسلمين.

فيما قالت الدولتين إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

وتأتي تحركات اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف أمس الإثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.

ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.