بالفيديو.. الشرطة تتعامل مع ​إطلاق نار​ في مدينة مالمو السويدية

أعلنت الشرطة ​السويد​ية أنها ردت على عملية ​إطلاق نار​ في “إمبوريا مول” في مدينة مالمو السويدية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب مصادر الشرطة لقناة HD و Sydsvenskan، فقد تم إطلاق النار على عناصر من الشرطة السويدية داخل المبنى، والتي ردت على مصادر النيران.

قال شخص لوسائل إعلام سويدية كان في مكان الحادث: “العديد من الناس يبكون يقولون إنهم سمعوا إطلاق نار”.

بدوره أكد المتحدث الصحفي في مركز قيادة الشرطة يمي مودين: “نحن موجودون في الموقع ولدينا عدد كبير من العناصر وقمنا بتطويق المكان”.

وفقا للتقارير، فقد تم القبض على مشتبه به. يقال إنه شخص ولد في عام 2007.

ومالمو هي ثالث أكبر مدينة في السويد من حيث عدد السكان وتقع في محافظة سكانيا بالسويدية (skåne) في أقصى جنوب السويد، ومالمو هي مقر بلدية مالمو وعاصمة مقاطعة سكونا.

إدارياً تتبع المدينة إلى بلديتين: معظم مناطق إلى بلدية مالمو الذي يحتوي على 350.000 نسمة تقريبا في ثمانية مواقع مختلفة.