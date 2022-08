بالفيديو.. الشعب يبكي على الزعيم كيم بعد ان اصيب بكورونا

بث التلفزيون الكوري الشمالي مقاطع فيديو لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، ظهر فيها الجمهور يبكي بعد أن قالت إن كيم أصيب بالحمى أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقالت شقيقته بأن الزعيم كيم “أصيب بحمى شديدة أثناء تفشي الفيروس”.

وأشارت يو جونغ إلى أن كيم “كان يعاني ارتفاعاً في الحرارة خلال فترة العزل الصحي هذه الأشبه بحرب، لكنه لم يتمكن من الاستلقاء ولو للحظة وهو يفكر في الشعب المسؤول عنه”.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu

— NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022