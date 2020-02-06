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بالفيديو..الصين تستعين بـ“الروبوتات“ في مواجهة كورونا

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نشرت الصين فريقًا من الروبوتات تعمل بشبكات الجيل الخامس لفحص درجات حرارة جسم المشاة، في محاولة منها لتحديد المصابين بفيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى مقتل 493 شخصًا على الأقل.

وتذيع الروبوتات رسائل تذكر المارة بغسل أيديهم وارتداء الكمامات، وتنبه الشرطة في الحال إذا رصدت أي شخص لا يرتدي كمامة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تم رصد الروبوتات في المطارات، ومراكز التسوق في مدن قوانغتشو وشانغهاي وشيان وجوييانغ.

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وتعد مقاطعة هوانغبو في قوانغتشو أول منطقة في الصين تستخدم هذه الروبوتات، والتي زُودت بخمس كاميرات عالية الدقة، ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تسجيل درجات حرارة جسم المارة على بعد 5 أمتار.

وقالت حكومة مقاطعة هوانغبو إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس بين الشرطة والسكان.

وقال مطور الروبوتات: ”يمكن للروبوتات أن توفر القوى العاملة وتقلل من ضغط الدوريات وتجنب الإصابة بالعدوى“.

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