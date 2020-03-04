بالفيديو.. الصين تطهر “سوق ووهان ” مهد “كورونا”

بدأت السلطات المحلية في مدينة ووهان وسط الصين، ما قالت إنه “تطهير” سوق “هوانان” للحيوانات والمأكولات البحرية، الذي يعتقد أنه مصدر فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف مقطع فيديو لصحيفة “الشعب” الصينية الحكومية، لعمال يرتدون ملابس الوقاية من الفيروس، أثناء عملية تنظيف للسوق الذي بدا خاليا تماما من أي حركة بيع أو شراء.

Wuhan Huanan Wholesale Market, a key source of #CoronavirusOutbreak, started another large-scale disinfection on March 3-5. The disinfection will cover all the public space in the market along with open storages of different stores. pic.twitter.com/LneSS7rscj — People's Daily, China (@PDChina) March 4, 2020

وقالت الصحيفة، إن سوق “هوانان” المصدر الرئيسي للفيروس، يخضع لعملية تطهير كبرى بين يومي 3 و5 مارس الجاري، هي الثانية له منذ تفشي المرض في الصين.

وستغطي عملية التطهير كل الأماكن العامة في السوق، فضلا عن كافة المتاجر المغلقة.

وكان السوق يعج ببيع الحيوانات التي اعتاد الصينيون على أكل لحومها، لكن يعتقد أن الفيروس القاتل مصدره لحم الخفاش.

وظهر فيروس “كورونا” المستجد في ووهان، التابعة لمقاطعة خوبي وسط الصين، أواخر العام الماضي، قبل أن يصيب أكثر من 80 ألف شخص في بر الصين حاليا.

والأربعاء أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

وسجلت 115 إصابة جديدة في خوبي، و4 حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، إذ تم تأكيد 13 إصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون إلى العاصمة بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، من بلدان ينتشر فيها الفيروس.