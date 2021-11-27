بالفيديو: العاصفة “أروين” تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا الليلة الماضية مع اجتياح العاصفة “أروين” أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى حوالي 160 كم في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن رياحا سرعتها حوالي 157 كيلومترا في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنكلترا.

وأضاف أن تحذيرات من المستويين الكهرماني (العنبري) والأصفر ما زالت قائمة اليوم السبت في معظم أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية على “تويتر” أن “العديد من الطرق ما زال مغلقا، لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى”.

من جهتها قالت شركة توزيع الكهرباء “نورذرن باورجريد” إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا من انقطاع الكهرباء.

ويعمل المهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء في اسكتلندا وجنوب إنكلترا.