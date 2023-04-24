بالفيديو.. القوات الإسرائيليّة تستهدف ريف القنيطرة بأكثر من 20 قذيفة

استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ، مساء أمس الأحد، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، قرب الجولان السوري المحتل، بأكثر من 20 قذيفة.

فيما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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تشير المعلومات اولية عن قيام العدو الصهيوني في استهداف فجراً أحد النقاط العسكرية في موقع تلة قرص النفل غرب بلدة #حضر بريف #القنيطرة بواسطة قذائف المدفعية ودبابات وعدد من الصواريخ#عدوان_اسرائيلي pic.twitter.com/3nCVja8nse — اخبار سورية.. (@akhbarsyria1) April 24, 2023

يذكر أنّه في 10 نيسان، نفذت القوات الإسرائيلية قصفًا بريًا استهدف نقاطًا ضمن مناطق تتمركز فيها القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني على بالقرب من الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وجاء ذلك، ردًا على رصد الحرس الثوري التحركات الإسرائيلية من داخل الأراضي السورية على الحدود مع الجولان.