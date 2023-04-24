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بالفيديو.. القوات الإسرائيليّة تستهدف ريف القنيطرة بأكثر من 20 قذيفة

منذ 9 دقائق
القنيطرة

القنيطرة

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استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ، مساء أمس الأحد، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، قرب الجولان السوري المحتل، بأكثر من 20 قذيفة.

فيما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

يذكر أنّه في 10 نيسان، نفذت القوات الإسرائيلية قصفًا بريًا استهدف نقاطًا ضمن مناطق تتمركز فيها القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني على بالقرب من الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وجاء ذلك، ردًا على رصد الحرس الثوري التحركات الإسرائيلية من داخل الأراضي السورية على الحدود مع الجولان.

 

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