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بالفيديو: اللحظات الأولى لهجوم كاليفورنيا

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رصدت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ثلاثة أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم.

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وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت بالحديث عن ضحايا، أن “موقع الجريمة ما زال نشطاً” في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومتراً جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

المصدر سكاي نيوز عربية

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