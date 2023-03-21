بالفيديو.. اللحظات الاولى لوقوع الزلزال الذي ضرب باكستان

ضرب زلزال باكستان اليوم الثلاثاء 21\3\2023، وكان قد انتشر فيديو للحظة وقوع الزلزال، وأدى إلى مقتل شخصين واصابة 11 آخرين.

ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

كما أظهر كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع و مركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر و على عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد و بيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان إستمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

ووفق وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن قوات الطوارئ فقد إرتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان إلى 4 قتلى على الأقل و 80 جريحا جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غرب باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.