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بالفيديو: الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 9:16 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وشكر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال الربيعة “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”، وذلك بحسب “العربية”.

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