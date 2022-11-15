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بالفيديو.. اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد

منذ 14 ثانية
مطار بغداد الدولي-أرشيفية

مطار بغداد الدولي-أرشيفية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي، فيما قامت السلطات بإجلاء المسافرين حرصا على سلامتهم.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن “فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.

وأشارت إلى أن “هناك فرق تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق”.

وأكد الدفاع المدني العراقي أنه تم “إخلاء صالات مطار بغداد من المسافرين تحسبا لتعرضهم للاختناق”.

 

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