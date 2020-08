بالفيديو.. انشطار طائرة ركاب هندية قادمة من دبي ومقتل ما لا يقل عن 14 شخص

وكانت الطائرة التابعة لشركة “اير إنديا إكسبرس” تقل أكثر من 190 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم إلى مطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث.

وأظهرت صور بثّتها القنوات التلفزيونية قسما من جسم الطائرة منشطرا، لكن دون أي مؤشرات على تعرّضها لحريق.

وأفاد نائب من الولاية أن الطيار على الأقل لقي حتفه بينما تحدثت تقارير إعلامية عن نقل عشرات الركاب إلى المستشفيات.

وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة انزلقت عن مدرج الهبوط جراء تهاطل الأمطار الغزيرة.

وأفاد شرطي رفيع، يدعى عبد الكريم، لفرانس برس “يمكنني تأكيد 14 وفاة على الأقل. وتعرّض 15 راكبا آخرين لجروح خطيرة. لا يزال الوضع يتطور”.

وأضاف “قيل لنا إن جميع من نجوا من الحادث تعرّضوا لنوع ما من الإصابات”.

وذكرت هيئة “دي جي سي ايه” لتنظيم الطيران أن الطائرة خرجت عن مسارها في نهاية المدرج و”سقطت في الوادي وانشطرت إلى نصفين”.

وتحدثت إحدى القنوات التلفزيونية عن وجود عطل في معدات هبوط الطائرة.

وأفاد بيان صدر عن شركة الطيران أنه “لم يتم تسجيل حريق عند الهبوط”.

وأشار إلى وجود 174 راكبا و10 أطفال رضع وطيارين اثنين وخمسة من أفراد الطاقم على متن الرحلة.

وقال “وفق التقارير الأولية، فإن عمليات الإنقاذ جارية ويتم نقل الركاب إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية”.

وصرح مسؤول في خدمات الطوارئ لفرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته أن “عمليات الإنقاذ جارية لكن الأمطار تجعلها صعبة”.

Air India Express flight overshoots runway on landing in Kozhikode

An Air India Express Dubai-Calicut plane carrying 191 passengers on board overshot the runway on landing#AirIndiaExpress #airindia pic.twitter.com/70LWqon38T

— Rohit kale (@kale_rohit_3303) August 7, 2020